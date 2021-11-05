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«Сиэтл» дома обыграл «Баффало», Эберле оформил первый хет-трик в истории клуба

«Сиэтл» дома обыграл «Баффало», Эберле оформил первый хет-трик в истории клуба
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Джордан Эберле (первый хет-трик в истории клуба), Морган Гики и Джейден Шварц. За гостей отличились Тейдж Томпсон и Кайл Окпосо.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Гики (Веннберг, Данн) – 15:42' (5x5)   1:1 Томпсон (Асплунд, Далин) – 26:27' (5x5)   1:2 Окпосо (Брайсон, Козенс) – 37:59' (5x4)   2:2 Эберле (Шварц) – 38:25' (5x5)   3:2 Эберле (Веннберг, Лозон) – 41:50' (4x4)   4:2 Эберле (Шварц) – 48:06' (5x5)   5:2 Шварц (Олексяк, Грубауэр) – 58:43' (en)
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