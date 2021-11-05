«Сиэтл» дома обыграл «Баффало», Эберле оформил первый хет-трик в истории клуба

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча проходила в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Джордан Эберле (первый хет-трик в истории клуба), Морган Гики и Джейден Шварц. За гостей отличились Тейдж Томпсон и Кайл Окпосо.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.