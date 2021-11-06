«Ты немного в шоке, когда это происходит». Главный тренер «Эдмонтона» — о шайбе Макдэвида

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпет высказался о красивой шайбе нападающего Коннора Макдэвида в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:5 ОТ).

«Обычно ты видишь отличную игру со скамейки. Скоро перерыв и все уже ждут его. Но Коннор тут же делает шайбу из ничего.

Ты играешь один против четверых, и внезапно шайба оказывается в воротах. Ты немного в шоке, когда такое происходит», — приводит слова Типпета The Athletic.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, за 3 минуты до конца встречи 24-летний канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт в матче с «Рейнджерс», забросив пятую шайбу своей команды в этой игре, после блестящего сольного прохода обыграв четырёх игроков «синерубашечников».