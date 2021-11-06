«Авангард» и московское «Динамо» сыграют со зрителями

Омский «Авангард» и московское «Динамо» проведут матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со зрителями, сообщает официальная группа омичей во «Вконтакте». Встреча состоится завтра, 7 ноября, в 17:00 мск на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина».

«Дорогие болельщики! Мы узнали, что завтрашняя игра с «Динамо» пройдёт со зрителями. Нам нужна ваша поддержка. Приходите в 17:00 и болейте за нас», – сказал Шарипзянов в прикреплённом к посту видеоролику.

В текущем сезоне «Динамо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 26 играх, «Авангард» занимает пятую строчку на Востоке, имея в активе 29 баллов в 25 играх. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд и каждой конференции выйдут в плей-офф.