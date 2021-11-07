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Брагин: почему Каменев оказался не нужен СКА? ЦСКА хотел его

Брагин: почему Каменев оказался не нужен СКА? ЦСКА хотел его
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин рассказал, почему клубу не оказался нужен нападающий Владислав Каменев, который стал автором дубля в составе ЦСКА в матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:0).

«Почему Каменев оказался нам не нужен? Я уже объяснял это. Появились новые игроки, которые были нужны. Равноценный обмен, ЦСКА хотел его.

В паузе отдохнём, потренируемся, как обычно. Надеемся, к следующему матчу все вернутся.

Сегодня ЦСКА сыграл чисто на результат, без особого риска. Примерно тот же хоккей показали, как в весенней серии плей-офф. По сегодняшней игре не показалось, что ЦСКА изменился», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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