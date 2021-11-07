«Я тоже в «Вегасе» ничего не сделал». Шипачёв прокомментировал переход Ведина в «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о переходе в клуб нападающего Антона Ведина.



«У Ведина не очень хорошо получалось проявить себя в «Сибири», а теперь он перешёл к нам? Ничего страшного. Я тоже в «Вегасе» ничего не сделал. А он приехал – забивает, отдаёт. Хороший пацан. В порядке. Как мы общаемся? Я же практиковал английский язык в «Вегасе», так что спокойно шпрехаю.



Антоха Белов – это профессионал, хороший защитник. В принципе, нам нужны как защитники, так и нападающие. У нас очень мало народа, и это является проблемой. Мы общались с Антоном летом, а потом его переход в клуб стал сюрпризом и для меня. Он совершенно точно нам поможет», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.