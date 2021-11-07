С. Фёдоров – о 4:0 со СКА: в этом сезоне были более приятные чувства после матча

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:0).



«Хороший матч, хороший соперник, другого мы не ожидали. Вовремя забили большинство. Тяжело играть, когда проигрываешь одну-две шайбы с таким соперником. После этого неплохо сыграли позиционно, особенно в зоне обороны. Для нас шайба шла вперёд. Рад за ребят, что выполняют те вещи, о которых мы говорим и которые стараемся тренировать. Сегодня чувствовалось плечо партнёра, чувствовалась команда.



Я думаю, в этом сезоне были более приятные чувства после матча. Сами понимаете, если возвращаться к моему назначению, то первые победы были ценны, дороги, напряжённые, интенсивны. Они все разные, конечно, я просто рад за ребят, за то, что они сделали на льду", — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.