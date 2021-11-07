С. Фёдоров: после Америки Андронов просился в другой клуб. Рад, что тогда он меня услышал

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал об игре Владислава Каменева во встрече со СКА (4:0), а также о достижении форварда клуба Сергея Андронова, который стал рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей в КХЛ (537 игр).
Перед матчем со СКА капитана московских армейцев чествовали в связи с данным достижением.
«Каменев? У нас был дефицит игроков, Влад с корабля попал на бал. Очень рад, что ему удалось быстро сориентироваться в концепциях игры команды с шайбой и без шайбы. Рад, что физически он выдержал нагрузку в тяжёлые времена для нашей команды. Сегодня он сыграл достойно, очень хорошо.
Андронов для меня лично очень дорог как человек. Когда он приехал из Северной Америки, у нас с ним состоялся разговор, и он отпрашивался играть в другую команду. Всё остальное вы знаете, теперь он опередил звёзд, легенд советского хоккея по играм за великий клуб ЦСКА. Рад, что в те минуты разговора он меня услышал, принял мою точку зрения, пришёл, показался в ЦСКА, и с тех пор показывает отличный хоккей. Пожелаем ему здоровья и успехов на этом поприще, нелегко быть капитаном в таком легендарном клубе. Рад за него по-человечески», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 ноября 2021
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