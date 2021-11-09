Александров: из 30 человек, которые работали с Йортиккой, только 1-2 что-то хорошее скажут

Бывший тренер нападающих «Адмирала» Виктор Александров рассказал о работе с экс-тренером «Амура» Ханну Йортиккой.
«В «Амуре» работал с ним, но немного. Этот сезон не получился для меня удачным. Общий язык с Йортиккой мы сразу не нашли, у него ко мне прям суперненависть была. Терпеть меня не мог. На самом деле он неприятный человек, и не только для меня. Хотя для Хабаровска это мини-легенда, команда в тот год показала хороший результат. Но, думаю, из 30 человек, которые с ним работали, может один-два только что-то хорошее скажут.
Не любил ли он русских? Вообще Россию не любил. Меня уже не было в команде, но ребята рассказывали, что когда в автобусе пересекали российскую границу и ехали в Финляндию, то Йортикка развернулся и начал кричать: «F**king Russia!» и показывать средний палец. Это ненормально. Насколько я знаю, что он не может на Родине работать, потому что у него с психикой проблемы. Действительно, когда с ним общаешься, то здорового человека он не напоминает», – цитирует Александрова «РБ Спорт».
- 9 ноября 2021
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