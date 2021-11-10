А. Свечников провел жёсткий силовой приём в матче с «Тампой», Макдона улетел в борт
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл жесткий иловой приём против защитника «Тампы-Бэй Лайтнинг» Райана Макдоны. Игрок «Тампы» улетел в борт, но судьи оставили эпизод без внимания.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
21-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 20 минут 48 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «0». Таким образом, у него уже 15 (7+8) очков в текущем сезоне.
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