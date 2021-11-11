Ларионов — о матчах олимпийской сборной: мы представляем Россию, наш хоккей

Главный тренер олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды) Игорь Ларионов рассказал по подготовке к Кубку Германии.



«На тренировках перед стартом турнира делали акцент на взаимопонимание, работу с шайбой, работу мысли – чтобы ребята могли быстро думать, чтобы контроль шайбы был за нами. Ведь чем больше ты играешь с шайбой, тем меньше ты обороняешься. Поэтому упражнения выстроили так, чтобы ребята понимали, насколько важно взаимодействие в игре – при их скоростных качествах это будет играть решающую роль.



Для всех наших соперников – и Германии, и Словакии, и Швейцарии – это последний шанс проверить состав перед Олимпиадой. Ребята об этом знают, мы ещё раз до них это донесём вечером перед игрой, потому что для них это будет серьёзный тест. Мы представляем Россию, наш хоккей, и все знают, зачем мы сюда приехали, поэтому ожидаем полной отдачи от каждого игрока», — сообщил Ларионов «Чемпионату».