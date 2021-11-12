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Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала» по собственному желанию

Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала» по собственному желанию
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Главный тренер владивостокского «Адмирала» Александр Андриевский покинул должность.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, специалист ушёл из команды по собственному желанию. Исполняющим обязанности наставника приморской команды назначен Олег Горбенко.

Андриевский возглавлял «Адмирал» с августа 2021 года, перед началом сезона заменив на этой должности Сергея Вострикова.

53-летний специалист ранее также возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также Андриевский работал в КХЛ в новосибирской «Сибири» (2018-2019) и ХК «Сочи» (2019-2020).

«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 27 матчей набрав 17 очков. В следующей встрече приморский клуб сыграет в гостях с рижским «Динамо». Матч пройдёт в понедельник, 15 ноября. Начало — в 20:30 мск.

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