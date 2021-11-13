Айкел — об ОИ-2022: я бы с удовольствием поехал, но хочу отплатить «Вегасу»

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел поделился размышлениями о возможности сыграть на Олимпиаде-2022 на фоне операции по замене межпозвоночного диска на искусственный, которую ему сделают в ближайшее время.

«Даже не знаю. Сложный вопрос. Могу сказать так – для меня это цель. Я бы с удовольствием поехал на Олимпиаду и защищал бы там честь своей страны. Но «Вегас» сделал сейчас на меня просто невероятную ставку. И я хочу отплатить им тем же. Так что я точно не буду торопиться в нынешней ситуации.

Я понимаю, что мне сейчас надо смотреть на вещи шире. Я надеюсь, что моя карьера будет долгой, что я буду играть ещё очень много лет и не раз приду к успеху. Поэтому я не хочу сейчас торопиться и загонять себя в какие-то временные рамки. Думаю, я сам пойму, когда придёт время вернуться на лёд.

А что касается спешки… Если бы тут всё зависело от меня, я бы уже давно сделал эту операцию. Я ещё той весной хотел ее сделать. И тогда сейчас бы не было всех этих проблем. Но порой всё происходит совсем иначе. И вот мы здесь. Надо исходить из нынешней ситуации. Но я рад. Это отличная возможность поправить здоровье и снова начать играть в хоккей, – сказал Айкел в интервью подкасту Spittin’ Chiclets.