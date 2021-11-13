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«Чикаго» одержал 3-ю победу кряду после увольнения главного тренера, обыграв «Аризону»

«Чикаго» одержал 3-ю победу кряду после увольнения главного тренера, обыграв «Аризону»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев – 2:1.

В составе «Чикаго» отличились Алекс Дебринкэт и Дилан Строум. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Аризоны» стал Эндрю Лэдд.

27-летний российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл на льду 18 минут и 14 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «0».

Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флёри отразил 22 броска из 23, а его визави из «Аризоны» Скотт Уэджвуд – 27 из 29.

Таким образом, «Чикаго» после увольнения Пола Мориса после поражения от «Виннипег Джетс» (1:5) одержал третью победу кряду. В первой игре под руководством Дерека Кинга, исполняющего обязанности главного тренера, «Блэкхоукс» одолели «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ), а затем победили «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Дебринкэт (Кейн, Стиллман) – 25:26' (5x5)   1:1 Лэдд (Капобьянко, Круз) – 41:41' (5x4)   2:1 Строум (Кейн, Джонс) – 49:26' (5x4)
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