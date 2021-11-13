Результативная серия Макдэвида в сезоне НХЛ достигла 13 матчей со старта регулярки
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на домашнем льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, которая позволила им прервать 5-матчевую серию поражений.
В составе «нефтяников» голевой передачей отметился нападающий Коннор Макдэвид. Результативная серия 24-летнего канадца достигла 13 матчей со старта сезона. В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 13 играх, набрав 25 (9+16) очков при показателе полезности «+2».
В гонке бомбардиров нападающий занимает второе место, уступая только одноклубнику Леону Драйзайтлю, набравшему 28 (14+14) баллов. Немецкий нападающий также лидирует и в гонке снайперов сезона НХЛ.
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