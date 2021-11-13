Явный голевой момент Мичкова в 1-м периоде матча Кубка Карьяла со Швецией

16-летний нападающий сборной России Матвей Мичков имел хороший голевой момент по ходу первого периода матча Кубка Карьяла со Швецией. Матвей объехал пласирующегося вратаря шведов Линдвалла, но не смог направить шайбу под штангу ворот.

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Отметим, что на 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон забросил шайбу в ворота России. Ему ассистировал Понтус Хольмберг.

Сборная России тоже имела шанс отличиться в ситуации 5x4, когда на 6-й минуте с площадки удалился шведский нападающий Якоб де ла Роуз.

Матч между Россией и Швецией стартовал в 15:00 мск. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.