Брейден Пойнт эффектно подрался с Патриком Хёрнквистом в матче «Тампа» — «Флорида»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На 11-й минуте второго периода произошла эффектная драка между нападающим «Тампы» Брейденом Пойнтом и форвардом «Флориды» Патриком Хёрнквистом. Перепалка началась с устных разбирательств. Поговорив, нападающий «Флориды» решил уехать от соперника, но ему не удалось, так как Пойнт сделал подножку клюшкой, после чего завязался кулачный бой, в котором крайне трудно выбрать победителя. Оба хоккеиста нанесли множество ударов. Закончилось же всё обоюдным удалением с площадки.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
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