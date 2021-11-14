«Детройт» выиграл «Монреаль» в овертайме, «Тампа» проиграла «Флориде» в дополнительное вре
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Дилан Ларкин (дубль) и Пиус Зутер. У гостей отличились Райан Пилинг и Крис Уайдман.
В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Патрик Марун, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. У гостей отличились Джонатан Юбердо и Ээту Луостаринен.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Марун (Колтон, Киллорн) – 12:17' (5x4) 2:0 Хедман (Катчук, Богосян) – 29:02' (5x5) 2:1 Юбердо (Барков, Карлссон) – 32:59' (5x5) 2:2 Луостаринен (Экблад, Ломберг) – 33:35' (5x5) 3:2 Пойнт (Палат) – 62:13' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Пилинг (Пеццетта, Уайдман) – 04:39' (5x5) 1:1 Ларкин (Гронек, Бертуцци) – 22:36' (5x5) 2:1 Зутер (Фаббри, Зайдер) – 23:21' (5x5) 2:2 Уайдман (Лехконен, Армиа) – 42:33' (5x5) 3:2 Ларкин (Рэймонд) – 61:41' (3x3)
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
06:10
-
06:07
-
06:01
-
05:48
-
04:28
-
04:02
- 13 ноября 2021
-
23:40
-
23:14
-
22:09
-
21:58
-
21:03
-
20:44
-
20:40
-
20:20
-
19:59
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:45
-
18:27
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:32
-
16:22
-
16:14
-
15:55
Партнерский контент