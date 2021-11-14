«Детройт» выиграл «Монреаль» в овертайме, «Тампа» проиграла «Флориде» в дополнительное вре

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Дилан Ларкин (дубль) и Пиус Зутер. У гостей отличились Райан Пилинг и Крис Уайдман.



В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Патрик Марун, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. У гостей отличились Джонатан Юбердо и Ээту Луостаринен.