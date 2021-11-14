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«Детройт» выиграл «Монреаль» в овертайме, «Тампа» проиграла «Флориде» в дополнительное вре

«Детройт» выиграл «Монреаль» в овертайме, «Тампа» проиграла «Флориде» в дополнительное вре
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Дилан Ларкин (дубль) и Пиус Зутер. У гостей отличились Райан Пилинг и Крис Уайдман.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Патрик Марун, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. У гостей отличились Джонатан Юбердо и Ээту Луостаринен.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Марун (Колтон, Киллорн) – 12:17' (5x4)   2:0 Хедман (Катчук, Богосян) – 29:02' (5x5)   2:1 Юбердо (Барков, Карлссон) – 32:59' (5x5)   2:2 Луостаринен (Экблад, Ломберг) – 33:35' (5x5)   3:2 Пойнт (Палат) – 62:13' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Пилинг (Пеццетта, Уайдман) – 04:39' (5x5)   1:1 Ларкин (Гронек, Бертуцци) – 22:36' (5x5)   2:1 Зутер (Фаббри, Зайдер) – 23:21' (5x5)   2:2 Уайдман (Лехконен, Армиа) – 42:33' (5x5)   3:2 Ларкин (Рэймонд) – 61:41' (3x3)
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