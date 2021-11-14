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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 14 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 14 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 14 ноября.

В Восточной конференции продолжает лидировать «Флорида Пантерз», сегодня ночью уступившая «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, ОТ). Клуб, который временно возглавляет Эндрю Брюнетт, набрал 23 очка после 15 матчей. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», обыгравшая «Сент-Луис Блюз» (3:2) и имеющая в своём активе 22 балла после 13 игр. На третьем месте расположился «Торонто Мэйпл Лифс», который обыграл «Баффало Сэйбрз» (5:4). У «Торонто» 21 балл после 16 встреч.

В Западной конференции на первом месте расположился «Эдмонтон Ойлерз», набравший 20 очков после 13 матчей. Второе место с 20 очками занимает «Миннесота Уайлд», одержавшая победу над «Сиэтл Кракен» (4:2). Третью строчку занимает «Виннипег Джетс», обыгравший «Лос-Анджелес Кингз» (3:2, ОТ) и набравший 19 очков после 14 игр. Столько же баллов у идущих ниже «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз», правда, у них сыграно на одну встречу больше.

Турнирная таблица НХЛ
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