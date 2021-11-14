Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вихарев: я наконец-то потренировался с командой, эмоции только положительные

Вихарев: я наконец-то потренировался с командой, эмоции только положительные
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Денис Вихарев поделился эмоциями от перехода в новый клуб.

«Успел ли познакомиться с ребятами? Я добирался долго. Дорога была тяжёлая. В аэропорту только встретился с командой. Буквально парой слов перекинулись. Всё впереди. Сразу поехали на тренировку.

Как она прошла? Положительные эмоции. Просто так получилось, что у меня была долгая пауза. Я давно не катался. Немножко было тяжело. Плюс только с дороги. Но я наконец-то потренировался с командой и эмоции только положительные.

Был ли с кем-то знаком? Из тех, с кем вместе играл, только Серёжа Купцов. Больше ни с кем не знаком. На льду только встречались.

Готов ли завтра сыграть? Я всегда готов выходить и помогать команде, тем более тренеры решили доверить мне место в составе», – цитирует Вихарева официальный сайт «Нефтехимика».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021