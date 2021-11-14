Вихарев: я наконец-то потренировался с командой, эмоции только положительные

Нападающий «Нефтехимика» Денис Вихарев поделился эмоциями от перехода в новый клуб.
«Успел ли познакомиться с ребятами? Я добирался долго. Дорога была тяжёлая. В аэропорту только встретился с командой. Буквально парой слов перекинулись. Всё впереди. Сразу поехали на тренировку.
Как она прошла? Положительные эмоции. Просто так получилось, что у меня была долгая пауза. Я давно не катался. Немножко было тяжело. Плюс только с дороги. Но я наконец-то потренировался с командой и эмоции только положительные.
Был ли с кем-то знаком? Из тех, с кем вместе играл, только Серёжа Купцов. Больше ни с кем не знаком. На льду только встречались.
Готов ли завтра сыграть? Я всегда готов выходить и помогать команде, тем более тренеры решили доверить мне место в составе», – цитирует Вихарева официальный сайт «Нефтехимика».
- 14 ноября 2021
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