Сборные России и Канады сыграют на Кубке Первого канала 15 декабря

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о датах проведения матчей на Кубке Первого канала.



Турнир, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». В нынешнем году состав участников расширится до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачёте Еврохоккейтура.



Расписание турнира:



15 декабря (среда)

18:30 мск, Россия – Канада;



16 декабря (четверг)

18:30 мск, Швеция — Россия;

Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;



17 декабря (пятница)

15:00 мск, Канада — Швеция;



18 декабря (суббота)

11:00 мск, Финляндия — Канада;

15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье)

11:00 мск, Чехия – Швеция;

15:30 мск, Россия – Финляндия.