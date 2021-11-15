Сборные России и Канады сыграют на Кубке Первого канала 15 декабря
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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о датах проведения матчей на Кубке Первого канала.
Турнир, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, пройдёт с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». В нынешнем году состав участников расширится до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачёте Еврохоккейтура.
Расписание турнира:
15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;
16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;
17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;
18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия – Швеция;
15:30 мск, Россия – Финляндия.
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