«Айлендерс» потерпели третье поражение кряду, уступив «Тампе». У Василевского — 24 сейва

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимала на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, «островитяне» же потерпели третье поражение кряду.
За «Тампу» забрасывали Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Автором единственного гола «Айлендерс» стал Мэтью Барзал.
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27-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24, а его 33-летний соотечественник и визави из «Айлендерс» Семён Варламов – 25 из 29.
Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22.56 и завершил встречу с показателем полезности «0», не набрав очков в четвёртой игре кряду.
В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» — с «Флоридой Пантерз».
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