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«Айлендерс» потерпели третье поражение кряду, уступив «Тампе». У Василевского — 24 сейва

«Айлендерс» потерпели третье поражение кряду, уступив «Тампе». У Василевского — 24 сейва
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимала на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1, «островитяне» же потерпели третье поражение кряду.

За «Тампу» забрасывали Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Автором единственного гола «Айлендерс» стал Мэтью Барзал.

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27-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24, а его 33-летний соотечественник и визави из «Айлендерс» Семён Варламов – 25 из 29.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22.56 и завершил встречу с показателем полезности «0», не набрав очков в четвёртой игре кряду.

В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» — с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал (Паризе) – 02:53' (5x5)   1:1 Жозеф (Киллорн) – 03:16' (5x5)   2:1 Чирелли (Палат, Хедман) – 19:22' (5x5)   3:1 Пойнт – 53:28' (5x5)   4:1 Стэмкос (Хедман, Пойнт) – 55:30' (5x4)
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