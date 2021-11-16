Sports Illustrated: Мичков имеет такие же руки, как Дацюк, и атакующие навыки Кучерова
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Российский скаут охарактеризовал игру российского нападающего системы СКА Матвея Мичкова.
«Он чем-то похож на Павла Дацюка и Никиту Кучерова. У него такие же руки, как у Волшебника (прозвище Дацюка. — Прим. «Чемпионата»), а также он обладает атакующими инстинктами Куча. Ему даже не нужно много играть, чтобы привлечь ваше внимание», — цитирует скаута Sports Illustrated.
Напомним, 16-летний Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. В матче Кубка Карьяла со Швецией (2:4) он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.
В нынешнем сезоне КХЛ он сыграл в 10 матчах, набрав в них 3 (2+1) очка при полезности «0».
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