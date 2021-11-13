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Реакция европейских и североамериканских СМИ на невероятный лакросс-гол 16-летнего Матвея Мичкова

«Один из лучших лакросс-голов в истории». Что пишут в мире о невероятной шайбе Мичкова
Елена Кузнецова
Что пишут в мире о невероятной шайбе Мичкова
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Полный отпад, волшебно, дерзко — вот неполный набор эпитетов, которым описывают шедевр россиянина. Кто-то просто лишился дара речи.

Боже мой, Матвей Мичков! «Я сейчас закончу вообще всё!» — так и хочется орать голосом Черданцева. Примерно такие эмоции испытывали, наверное, все, кто смотрел матч России и Швеции на Кубке Карьяла. 16-летний дебютант сборной России проводил свой второй матч за национальную команду, пристреливался, запорол убойный момент в первом периоде, а во втором… Ох, это надо видеть.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в «твиттере» ФХР.

«Это может быть один из лучших лакросс-голов в истории»

Хоккейный мир выдохнул от восхищения и кинулся отвешивать комплименты русскому вундеркинду. «Чемпионат» приводит самые яркие высказывания журналистов и экспертов.

«Все: 16-летний не может забить лакросс-гол в своём втором матче за национальную команду. Матвей Мичков: подержите мою клюшку», — отметили в «твиттере» СКА-1946.

«Мичков смог предвосхитить события, заметить, что вратарь находится вне позиции, решить, что он собирается делать и исполнить всё буквально за одну секунду. Просто взрыв мозга», — восхитился автор Draft Prospects Hockey Ник Мальмстрём.

«Это может быть один из лучших лакросс-голов в истории. Обычно такие голы спланированы. Есть игрок, у него есть время и пространство, и он медленно всё делает. Мичков подхватывает скачущую шайбу и импровизирует, когда она стоит на ребре. Такая ловкость, что это полный отпад», — написал обозреватель The Athletic Скотт Уилер.

«Неплохо для 16-летнего», — отметил канадский журналист Фрэнк Серавалли.

«Самый молодой игрок в истории сборной России и теперь самый молодой автор гола. Мичков продолжает ослеплять талантом. Он просто дурачится», — считает американский журналист Крис Питерс.

Шедевр Мичкова прогремел на весь хоккейный мир! В 16 лет забил шведам лакросс-гол Шедевр Мичкова прогремел на весь хоккейный мир! В 16 лет забил шведам лакросс-гол

«Неприятно, когда Швеции забивают. Но если делают это так, можно только поклониться»

«О боже! Русское хоккейное чудо Матвей Мичков на стиле открыл счёт своим голам за национальную команду», — пишет Iltalehti.

«Нет слов. Матвей Мичков», — потерял дар речи автор Dobber Prospects Ээту Силтанен.

«16-летний Мичков забивает незабываемый гол. Так красиво и дерзко», — пишет журналист hockeynews.se Маттиас Эк.

«Вот тут он стал первым раундом для любой команды НХЛ. Надо признать, просто волшебно. Всегда неприятно, когда кто-то забивает в ворота Швеции, но, если ты делаешь это вот так, можно только поклониться тебе», — заявил известный шведский хоккеист, член Тройного золотого клуба Хокан Лооб.

«Это незабываемый момент для него и для его карьеры. Этот момент будут без конца крутить по всему хоккейному миру», — считает журналист Крис Хяренстам.

«Вау, Мичков! Суперталант подал Швеции настоящий деликатес. Матвей Мичков продолжает изумлять весь хоккейный мир. В 16 лет он уже начал набирать очки в КХЛ, а теперь ему предоставили шанс сыграть в национальной команде. И он им воспользовался. О Мичкове уже давно говорят и после его дебютной шайбы за сборную будут говорить не меньше», – восторгается шведское издание Hockey Sverige.

Отдал должное невероятному голу и исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов. «Такое нечасто увидишь. На принятие решения были доли секунды. Конечно, это супергол. У их тройки Галимова получалось, они в третьем периоде чуть больше играли, чем другие, мы им дали больше времени. Унижение ли такие голы 16-летнего хоккеиста для защитников соперника? Это вы у них спросите. Я думаю, конечно».

Сам 16-летний игрок посвятил свой гол семье.

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