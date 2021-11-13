«Один из лучших лакросс-голов в истории». Что пишут в мире о невероятной шайбе Мичкова

Боже мой, Матвей Мичков! «Я сейчас закончу вообще всё!» — так и хочется орать голосом Черданцева. Примерно такие эмоции испытывали, наверное, все, кто смотрел матч России и Швеции на Кубке Карьяла. 16-летний дебютант сборной России проводил свой второй матч за национальную команду, пристреливался, запорол убойный момент в первом периоде, а во втором… Ох, это надо видеть.

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«Это может быть один из лучших лакросс-голов в истории»

Хоккейный мир выдохнул от восхищения и кинулся отвешивать комплименты русскому вундеркинду. «Чемпионат» приводит самые яркие высказывания журналистов и экспертов.

«Все: 16-летний не может забить лакросс-гол в своём втором матче за национальную команду. Матвей Мичков: подержите мою клюшку», — отметили в «твиттере» СКА-1946.

«Мичков смог предвосхитить события, заметить, что вратарь находится вне позиции, решить, что он собирается делать и исполнить всё буквально за одну секунду. Просто взрыв мозга», — восхитился автор Draft Prospects Hockey Ник Мальмстрём.

«Это может быть один из лучших лакросс-голов в истории. Обычно такие голы спланированы. Есть игрок, у него есть время и пространство, и он медленно всё делает. Мичков подхватывает скачущую шайбу и импровизирует, когда она стоит на ребре. Такая ловкость, что это полный отпад», — написал обозреватель The Athletic Скотт Уилер.

«Неплохо для 16-летнего», — отметил канадский журналист Фрэнк Серавалли.

«Самый молодой игрок в истории сборной России и теперь самый молодой автор гола. Мичков продолжает ослеплять талантом. Он просто дурачится», — считает американский журналист Крис Питерс.

«Неприятно, когда Швеции забивают. Но если делают это так, можно только поклониться»

«О боже! Русское хоккейное чудо Матвей Мичков на стиле открыл счёт своим голам за национальную команду», — пишет Iltalehti.

«Нет слов. Матвей Мичков», — потерял дар речи автор Dobber Prospects Ээту Силтанен.

«16-летний Мичков забивает незабываемый гол. Так красиво и дерзко», — пишет журналист hockeynews.se Маттиас Эк.

«Вот тут он стал первым раундом для любой команды НХЛ. Надо признать, просто волшебно. Всегда неприятно, когда кто-то забивает в ворота Швеции, но, если ты делаешь это вот так, можно только поклониться тебе», — заявил известный шведский хоккеист, член Тройного золотого клуба Хокан Лооб.

«Это незабываемый момент для него и для его карьеры. Этот момент будут без конца крутить по всему хоккейному миру», — считает журналист Крис Хяренстам.

«Вау, Мичков! Суперталант подал Швеции настоящий деликатес. Матвей Мичков продолжает изумлять весь хоккейный мир. В 16 лет он уже начал набирать очки в КХЛ, а теперь ему предоставили шанс сыграть в национальной команде. И он им воспользовался. О Мичкове уже давно говорят и после его дебютной шайбы за сборную будут говорить не меньше», – восторгается шведское издание Hockey Sverige.

Отдал должное невероятному голу и исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов. «Такое нечасто увидишь. На принятие решения были доли секунды. Конечно, это супергол. У их тройки Галимова получалось, они в третьем периоде чуть больше играли, чем другие, мы им дали больше времени. Унижение ли такие голы 16-летнего хоккеиста для защитников соперника? Это вы у них спросите. Я думаю, конечно».

Сам 16-летний игрок посвятил свой гол семье.