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Варламов заменил Сорокина после четырёх пропущенных шайб в первом периоде

Варламов заменил Сорокина после четырёх пропущенных шайб в первом периоде
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Российский голкипер Семён Варламов заменил соотечественника Илью Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.

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Напомним, в первом периоде хозяевам удалось забросить четыре шайбы в ворота «Айлендерс». Заброшенными шайбами отличились Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге и Патрик Хёрнквист. Ворота «Айлендерс» защищал Илья Сорокин.

В нынешнем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 26 шайб. Также на его счету 3 сухих матчах.

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