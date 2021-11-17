Варламов заменил Сорокина после четырёх пропущенных шайб в первом периоде

Российский голкипер Семён Варламов заменил соотечественника Илью Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев.

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Напомним, в первом периоде хозяевам удалось забросить четыре шайбы в ворота «Айлендерс». Заброшенными шайбами отличились Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге и Патрик Хёрнквист. Ворота «Айлендерс» защищал Илья Сорокин.

В нынешнем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 26 шайб. Также на его счету 3 сухих матчах.