Глотов: с приходом Назарова в «Сочи» нет равнодушных. Все выкладываются на 300%

Нападающий ХК «Сочи» Василий Глотов рассказал о том, как изменилась игра южан с приходом в команду Андрея Назарова.

«Думаю, что всё зависит от агрессии и давления в чужой зоне. Естественно, я не буду раскрывать всех секретов. Но если говорить простым языком, то у нас защитники стали играть намного агрессивнее в чужой зоне, поэтому мы стали больше накрывать соперников. Начали больше угрожать чужим воротам. Нас просят, что как только появляется возможность для броска, нужно это делать. От этого строим позиционные атаки. Также стараемся играть в более жёсткий хоккей. Всё это и повлияло на результат.

У Андрея Викторовича, как и у всех тренеров, есть свои запретные вещи для игроков вне зависимости от позиции. Не ошибаться при выводе шайбы из зоны, не допускать потерь на чужой синей линии – такие вещи запрещены. Но я хочу сказать, что с приходом Назарова ни один игрок после матча в раздевалке не может сказать другому, что он где-то не добежал. У нас все хоккеисты бьются и выкладываются на 300%. Знаете, в команде нет равнодушных. И это ещё один момент, который привёл к позитивным изменениям. Все понимали это и до его назначения, но Назаров чётко дал понять, что такие вещи будут сразу пресекаться», — сказал Глотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.