Глотов: стараюсь поддерживать Яшкина. Очень много забивал в КХЛ, и вот такой сезон в НХЛ

Нападающий ХК «Сочи» Василий Глотов рассказал об отношениях с другими хоккеистами. В частности, форвард выделил вратаря СКА Александра Самонова и Дмитрия Яшкина из «Аризоны Койотс».

«Я вообще внимательно слежу за хоккеем. И на самом деле, общаюсь с очень многими ребятами, даже трудно кого-то выделить. Чаще всего получается с Саней Самоновым, потому что в Питере жили с ним в одном номере, да и в Москве всегда можно пересечься. Вообще, если вижу, что кто-то дебютировал в какой-то лиге или забил первый гол или впервые отыграл на «ноль», то сразу напишу и поздравлю.

С Димой Яшкиным хорошо общаюсь. У них сейчас очень тяжёлая ситуация в «Аризоне», стараюсь его поддерживать. Человек очень много забивал в КХЛ, и вот такой тяжёлый сезон в НХЛ получается с психологической точки зрения. И команда проигрывает почти каждую игру, и у него никак не получается забить. Сейчас ещё и травму получил. Желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Глотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.