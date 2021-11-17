Глотов: с Назаровым «Сочи» очень успешно бы играл за океаном

Нападающий ХК «Сочи» Василий Глотов рассказал о схожести Андрея Назарова с заокеанскими тренерами.
«Стили разные, но они отличаются некоторыми деталями. Есть нюансы и наработки, которые за океаном всегда будут отличаться от нашего хоккея. Но я хочу отметить, что не всегда всё в этом вопросе зависит от страны и от лиги, потому что я чувствую, что с Андреем Викторовичем «Сочи» с нашим стилем игры очень успешно играл бы за океаном. А когда я играл в Ист-Косте, если бы наш тренер приехал в Европу, он бы добился здесь успеха. В отличие от американских тренеров, он видел хоккей сильно по-другому. Нужно говорить о подходе конкретного тренера.
У нас в России после поражений люди привыкли ходить хмурыми, ни с кем не разговаривать, боятся лишний раз поздороваться. Кстати, в «Сочи» с приходом Назарова, ситуация стала меняться. Когда мы проиграли первый матч с ним, думали, что всех убьют. А он вышел на лёд на следующий день и сказал: «Забыли эту игру. С хорошим настроением готовимся к следующему матчу». Я привык к такому подходу и был сильно рад, что всем дали эту установку. Я же привёз этот подход из Америки и всегда старался применять его к себе. Кроме этого, за океаном ребята ещё больше ходят в тренажёрный зал, чем в России», — сказал Глотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 17 ноября 2021
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