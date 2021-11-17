«Локомотив» вызвал голкипера Гуськова и защитника Романова из МХЛ. Им по 19 лет

Вратарь Егор Гуськов и защитник Роман Романов переведены в основную команду ярославского «Локомотива» из клуба Молодёжной хоккейной лиги «Локо». Обоим игрокам в январе 2022 года исполнится 20 лет.

Егор Гуськов выступает в «Локо» с сезона-2019/2020. Хоккеист был признан лучшим вратарём сезона-2020/2021. В текущем сезоне Гуськов в регулярном чемпионате МХЛ провёл 11 матчей (92,4% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2.64). В текущем сезоне уже привлекался к основной команде «Локомотива», в октябре вратарь попал в заявку на два матча КХЛ, но на лёд не выходил.

На счету Романова 26 (5+21) очков в 117 матчах за «Локо» в течение трёх сезонов. В текущем регулярном чемпионате МХЛ провёл 20 игр, в которых набрал 7 (2+5) очков. В составе «Локомотива» выходил на лёд в одном матче КХЛ − 19 октября против «Адмирала».

Напомним, сегодня, 17 ноября, «Локомотив» в гостях сыграет со СКА. Начало матча – в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.