«Локомотив» вызвал голкипера Гуськова и защитника Романова из МХЛ. Им по 19 лет

Вратарь Егор Гуськов и защитник Роман Романов переведены в основную команду ярославского «Локомотива» из клуба Молодёжной хоккейной лиги «Локо». Обоим игрокам в январе 2022 года исполнится 20 лет.
Егор Гуськов выступает в «Локо» с сезона-2019/2020. Хоккеист был признан лучшим вратарём сезона-2020/2021. В текущем сезоне Гуськов в регулярном чемпионате МХЛ провёл 11 матчей (92,4% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2.64). В текущем сезоне уже привлекался к основной команде «Локомотива», в октябре вратарь попал в заявку на два матча КХЛ, но на лёд не выходил.
На счету Романова 26 (5+21) очков в 117 матчах за «Локо» в течение трёх сезонов. В текущем регулярном чемпионате МХЛ провёл 20 игр, в которых набрал 7 (2+5) очков. В составе «Локомотива» выходил на лёд в одном матче КХЛ − 19 октября против «Адмирала».
Напомним, сегодня, 17 ноября, «Локомотив» в гостях сыграет со СКА. Начало матча – в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- 17 ноября 2021
-
16:40
-
16:33
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
16:01
-
15:43
-
15:40
-
15:06
-
14:46
-
14:04
-
13:45
-
13:34
-
13:19
-
13:19
-
13:15
-
12:45
-
12:40
-
12:15
-
12:14
-
12:05
-
11:22
-
10:46
-
10:19
-
09:58
-
09:34
-
09:22
-
09:17
-
09:08
-
08:54
-
08:43
-
08:27
-
08:01
-
07:54
-
07:40