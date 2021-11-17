У Комарова 12 силовых приёмов в первой игре за СКА. Столько же у всех игроков «Локомотива»

Новичок санкт-петербургского СКА Лео Комаров совершил 12 силовых приёмов в дебютной игре за клуб. Напомним, СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив» и проиграл со счётом 1:3.
Комаров совершил 12 силовых приёмов — столько же, сколько сделали все игроки «Локомотива» за матч.
В 2009 году 34-летний нападающий перешёл в московское «Динамо», в составе которого выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
В составе сборной Финляндии выигрывал золото и дважды серебро чемпионатов мира, а также бронзовые медали Олимпийских игр. Всего на счету Комарова 491 матч в НХЛ, в которых ему удалось набрать 170 (63+107) очков при показателе полезности «+20» и 207 минутах штрафного времени. В КХЛ он провёл 247 встреч и совершил 128 (56+72) результативных действий.
- 17 ноября 2021
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