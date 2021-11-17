Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА уступил дома «Локомотиву», потерпев 4-е поражение подряд

СКА уступил дома «Локомотиву», потерпев 4-е поражение подряд
Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл СКА. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский) – 04:41' (5x5)   0:2 Полунин (Коршков) – 21:35' (5x5)   0:3 Полунин (Красковский) – 44:11' (5x5)   1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов) – 45:35' (5x5)

Форвард ярославской команды Александр Полунин оформил первый хет-трик в карьере.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью», а «Локомотив» – с «Сочи». Обе встречи пройдут 19 ноября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021