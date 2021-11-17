СКА уступил дома «Локомотиву», потерпев 4-е поражение подряд
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл СКА. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский) – 04:41' (5x5) 0:2 Полунин (Коршков) – 21:35' (5x5) 0:3 Полунин (Красковский) – 44:11' (5x5) 1:3 Бурдасов (Кузьменко, Паутов) – 45:35' (5x5)
Форвард ярославской команды Александр Полунин оформил первый хет-трик в карьере.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью», а «Локомотив» – с «Сочи». Обе встречи пройдут 19 ноября.
Комментарии
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