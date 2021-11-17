СКА уступил дома «Локомотиву», потерпев 4-е поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл СКА. Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Форвард ярославской команды Александр Полунин оформил первый хет-трик в карьере.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью», а «Локомотив» – с «Сочи». Обе встречи пройдут 19 ноября.