«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря дублю Хэтэуэя в концовке встречи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.

Отметим, что это пятая шайба Хэтэуэя в четырёх последних матчах, ранее в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гарнет не забивал 13 матчей подряд.

«Вашингтон» в следующей игре регулярного чемпионата НХЛ встретится в гостях с «Сан-Хосе» 21 ноября, а «Лос-Анджелес» в этот же день проведёт вторую игру семиматчевой домашней серии. Команда сыграет с «Каролиной».