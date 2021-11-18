«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря дублю Хэтэуэя в концовке встречи
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хэтэуэй (Карлсон, Кузнецов) – 56:30' (5x5) 0:2 Хэтэуэй (Карлсон) – 58:42' (en)
В составе победителей заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.
Отметим, что это пятая шайба Хэтэуэя в четырёх последних матчах, ранее в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гарнет не забивал 13 матчей подряд.
«Вашингтон» в следующей игре регулярного чемпионата НХЛ встретится в гостях с «Сан-Хосе» 21 ноября, а «Лос-Анджелес» в этот же день проведёт вторую игру семиматчевой домашней серии. Команда сыграет с «Каролиной».
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