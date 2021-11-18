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«Чикаго» обыграл «Сиэтл», одержав 4-ю победу подряд в НХЛ

«Чикаго» обыграл «Сиэтл», одержав 4-ю победу подряд в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонс (Дебринкэт, Кейн) – 15:03' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Дак) – 22:01' (5x5)   0:3 Кейн (Курашев, Мёрфи) – 45:36' (5x5)   1:3 Макканн (Шварц, Гики) – 54:15' (5x4)   2:3 Гурд (Данн, Эберле) – 58:11' (6x5)   2:4 Маккейб – 59:34' (en)

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сет Джонс, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Джейк Маккейб. Дебринкэт сделал хет-трик Горди Хоу, отметившись также ассистом и дракой с форвардом хозяев Янни Гурдом на 43-й минуте встречи.

За «Сиэтл» голы забили Джаред Макканн и Янни Гурд.

Отметим, что «Сиэтл» потерпел седьмое поражение в восьми последних встречах, а «Чикаго», наоборот, продлил победную серию до четырёх матчей.

«Сиэтл» в следующей игре регулярного чемпионата НХЛ встретится дома с «Колорадо» 20 ноября, а «Чикаго» 21 ноября отправится на выезд в Эдмонтон.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
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