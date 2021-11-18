«Чикаго» обыграл «Сиэтл», одержав 4-ю победу подряд в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сет Джонс, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Джейк Маккейб. Дебринкэт сделал хет-трик Горди Хоу, отметившись также ассистом и дракой с форвардом хозяев Янни Гурдом на 43-й минуте встречи.

За «Сиэтл» голы забили Джаред Макканн и Янни Гурд.

Отметим, что «Сиэтл» потерпел седьмое поражение в восьми последних встречах, а «Чикаго», наоборот, продлил победную серию до четырёх матчей.

«Сиэтл» в следующей игре регулярного чемпионата НХЛ встретится дома с «Колорадо» 20 ноября, а «Чикаго» 21 ноября отправится на выезд в Эдмонтон.