«Чикаго» обыграл «Сиэтл», одержав 4-ю победу подряд в НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» со счётом 4:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонс (Дебринкэт, Кейн) – 15:03' (5x5) 0:2 Дебринкэт (Дак) – 22:01' (5x5) 0:3 Кейн (Курашев, Мёрфи) – 45:36' (5x5) 1:3 Макканн (Шварц, Гики) – 54:15' (5x4) 2:3 Гурд (Данн, Эберле) – 58:11' (6x5) 2:4 Маккейб – 59:34' (en)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сет Джонс, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн и Джейк Маккейб. Дебринкэт сделал хет-трик Горди Хоу, отметившись также ассистом и дракой с форвардом хозяев Янни Гурдом на 43-й минуте встречи.
За «Сиэтл» голы забили Джаред Макканн и Янни Гурд.
Отметим, что «Сиэтл» потерпел седьмое поражение в восьми последних встречах, а «Чикаго», наоборот, продлил победную серию до четырёх матчей.
«Сиэтл» в следующей игре регулярного чемпионата НХЛ встретится дома с «Колорадо» 20 ноября, а «Чикаго» 21 ноября отправится на выезд в Эдмонтон.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
09:27
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:21
-
07:55
-
07:40
-
07:22
-
07:08
-
06:53
-
06:42
-
06:34
-
06:26
-
05:44
-
04:47
-
04:13
-
03:53
-
03:22
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
Партнерский контент