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Серия быстрых сейвов голкипера «Вашингтона» Самсонова в матче с «Лос-Анджелесом»

Серия быстрых сейвов голкипера «Вашингтона» Самсонова в матче с «Лос-Анджелесом»
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Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов совершил быструю серию спасений во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0).

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Сначала голкипер отразил бросок защитника «Кингз» Мэтта Роя, а затем практически сразу справился с двумя добиваниями от нападающего Тревора Мура, растянувшись на линии ворот.

Напомним, в матче с «Лос-Анджелесом» в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.

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