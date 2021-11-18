Серия быстрых сейвов голкипера «Вашингтона» Самсонова в матче с «Лос-Анджелесом»

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов совершил быструю серию спасений во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Сначала голкипер отразил бросок защитника «Кингз» Мэтта Роя, а затем практически сразу справился с двумя добиваниями от нападающего Тревора Мура, растянувшись на линии ворот.

Напомним, в матче с «Лос-Анджелесом» в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.