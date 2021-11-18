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Курри: Овечкин голоден, он хочет побить рекорд Гретцки. Пяти лет ему должно хватить

Курри: Овечкин голоден, он хочет побить рекорд Гретцки. Пяти лет ему должно хватить
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Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, 20-й снайпер в истории НХЛ Яри Курри поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его возможности побить рекорд Уэйна Гретцки.
«Овечкин круто начал сезон, думаю, это о чём-то говорит. На сколько лет он подписался, на пять? Думаю, он очень хочет побить рекорд, и пяти лет должно хватить, если со здоровьем всё будет в порядке. Уверен, что он голоден, это видно по его игре и тому, как много он забивает», — сказал Курри в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, в настоящий момент Овечкин забил 742 гола в НХЛ. Александру нужно забросить ещё 153 шайбы, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894).

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