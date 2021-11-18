«Россия и Канада — в фаворитах Олимпиады. А Финляндия любит быть тёмной лошадкой»

После половины регулярного чемпионата лидерство в Западной конференции удерживает «Йокерит». Позади – такие гранды, как ЦСКА, СКА и «Локомотив». Будет ли этот сезон переломным для «джокеров», ждать ли усиления перед дедлайном, как в Финляндии воспринимают дерби со СКА? Все эти вопросы «Чемпионат» задал генеральному менеджеру «Йокерита» Яри Курри.

Ещё обсудили предстоящую Олимпиаду и главную хоккейную историю последних лет – Александра Овечкина и его посягательства на рекорд великого Уэйна Гретцки.

«Посмотрим, как будет развиваться карьера Менелла, следим за ситуацией»

— После половины сезона «Йокерит» лидирует на Западе, вы всем довольны или есть моменты, которые надо улучшать?

— В целом, конечно, нет поводов для недовольства. Впереди ещё много матчей, но мы перед сезоном говорили о том, что очень важно здорово стартовать в чемпионате. График тяжёлый, много игр за короткий промежуток времени, надо быть готовыми сразу. Будет пауза на Олимпиаду, а после неё останется сыграть всего четыре матча, и потом уже плей-офф. Старались фокусироваться на старте. В целом мы довольны, но всегда есть что улучшать.

— Собираетесь ли усиливать состав перед дедлайном?

— Мы открыты ко всему. Если на рынке появится игрок, который сможет помочь нашей команде, мы готовы к сделкам. Но сейчас ничего такого не происходит. В целом мы находимся в хорошей форме, у нас всего двое травмированных.

— Лехтонен не захотел возвращаться в «Йокерит», но вы получили права на ещё одного хорошего атакующего защитника — Бреннана Менелла. В АХЛ он практически не играет, есть ли шанс, что в этом году он вернётся в КХЛ и будет играть за «Йокерит»?

— Сейчас мне нечего сказать на этот счёт. Посмотрим, как дальше будет развиваться его карьера. Мы следим за ситуацией.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

«Йокерит» очень мотивирован. Мы хотим победить в Кубке Гагарина»

— Вы говорили о хорошем старте, и он вам удался. Но самое важное – это плей-офф. В прошлом году вы проиграли уже в первом раунде, чувствуете, что в этом году сможете зайти далеко – до финала конференции или даже финала Кубка Гагарина?

— Мы бы этого хотели. Хотим сделать следующий шаг в плей-офф. Прошлый сезон из-за пандемии был сложным для всех, а нам ещё пришлось переносить свои домашние матчи в Россию. Для нашей команды тот год был тяжёлым и физически, и психологически.

Этим летом у нас был отличный разговор с игроками и тренерами на тему того, какой командой мы хотим быть. Мы собрали более молодой состав, смогли заполучить нескольких финских ребят, которые раньше уже играли за «Йокерит». Команда выглядит очень мотивированной.

В плей-офф всегда тяжело, уже в первом раунде можно встретиться с хорошей командой, и во втором раунде можно выйти на сильного соперника, который уже становился чемпионом. Надеюсь, команда сможет сделать следующий шаг, над этим мы сейчас и работаем.

— В этом году чемпионат более непредсказуемый? ЦСКА уже не выглядит монстром, СКА хорош, но не непобедим, и так далее?

— Именно, и это идёт лиге на пользу. Нельзя предсказать, кто станет чемпионом. Плей-офф, конечно, совсем другая история, много команд могут победить в этом году. Многие здорово играют, это хорошо для КХЛ, для хоккея и для болельщиков. Лига стала более равной, и потолок зарплат этому сильно поспособствовал.

— Чего должен добиться «Йокерит», чтобы вы были довольны сезоном?

— Мы бы хотели победить в Кубке Гагарина, это сейчас для нас главное. Мы должны показать, что у нас хорошая команда, мы можем играть и биться на равных с любым соперником.

«Марьямяки сказал, это его последний сезон. Решили объявить сразу, чтобы не было пересудов»

— Планировать нового тренера заранее — довольно необычно, но вы так делаете не в первый раз. Расскажите, почему вы считаете, что тренеров надо менять вне зависимости от результата?

— Лаури сказал, что это будет его последний сезон, и мы решили сразу рассказать игрокам правду, чтобы не было никаких пересудов. Теперь все в курсе, и мы можем фокусироваться на хоккее, на этой команде, на этом сезоне.

— Лаури что, на пенсию собрался?

— Может, возьмёт перерыв на годик, не знаю, что он будет делать.

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— В этом сезоне игры со СКА, особенно первый матч, были невероятно захватывающими. Вы считаете петербуржцев принципиальным соперником?

— «Йокерит» и СКА – это великолепное дерби, болельщики такого же мнения. Все всегда ждут матчей со СКА, они приносят много эмоций. На такого соперника настрой всегда зашкаливает. Нам нравится это соперничество, хорошо, что у нас есть такие матчи.

— КХЛ продвигает разные дерби — «зелёное», армейское, не считаете, что ваше дерби со СКА надо тоже продвигать?

— В Финляндии мы это дерби ещё как продвигаем! Болельщики всегда ждут его с нетерпением.

«Овечкин голоден, думаю, он хочет побить рекорд Гретцки. Пяти лет должно хватить»

— Одна из главных историй во всём хоккее сейчас — погоня Овечкина за Гретцки. Как думаете, догонит?

— Овечкин круто начал сезон, думаю, это о чём-то говорит. На сколько лет он подписался, на пять? Думаю, он очень хочет побить рекорд и пяти лет должно хватить, если со здоровьем всё будет в порядке. Уверен, что он голоден, это видно по его игре и тому, как много он забивает.

— Пошли слухи, что НХЛ может отказаться от Олимпиады. Верите, что этого не случится?

— Не знаю, как будет, но надеюсь, что игроки НХЛ поедут в Пекин. Играть за сборную на Олимпиаде – это их мечта. Надеюсь, ситуация в мире позволит им приехать.

— На ваш взгляд, Олимпиада с игроками НХЛ более престижна, чем без них, или олимпийская медаль — это в любом случае олимпийская медаль?

— Конечно, медаль Олимпиады ценна в любом случае, независимо от того, кто играет. Турнир лучших против лучших – это лучший образец хоккея, болельщики и весь хоккейный мир ждут этого, но Олимпиада – это кайф и мечта игроков при любых раскладах.

— На ваш взгляд, кто в Пекине будет фаворитом? Финляндия может собрать чуть ли не лучший состав в своей истории.

— Финляндия любит быть тёмной лошадкой. Фаворитами будут Канада, Россия, Швеция, США. А потом уже идут финны и чехи. Но победить может любая из этих стран, сейчас у них не так много отличий в плане хоккея. И это хорошо, трудно выбрать фаворита.