Премьер-министр Квебека: я поговорю с Беттмэном о возвращении «Нордикс» в НХЛ

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего сообщил, что в ближайшее время собирается встретиться с комиссионером Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэном, чтобы обсудить с ним вопрос возвращения в НХЛ клуба «Квебек Нордикс».
«Мы встретимся с Бэттмэном в ближайшие месяцы и обсудим данный вопрос. Необходимо посмотреть, кто готов инвестировать в данный процесс. У нас есть ледовая арена в Квебеке, которая уже построена. Мы находимся в процессе установления контакта с комиссионером. Мы ищем варианты для того, чтобы вернуть «Нордикс». Думаю, в Квебеке будет команда", — приводит слова Лего La Presse.
Отметим, что «Квебек» выступал в НХЛ с 1979 по 1995 годы. Лучший результат в НХЛ — выход в полуфинал Кубка Стэнли в 1982 и 1985 годах. Позже клуб переехал в Денвер, где получил название «Колорадо Эвеланш».
- 19 ноября 2021
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
09:06
-
08:59
-
08:49
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:52
-
07:32
-
07:21
-
07:10
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
06:42
-
06:40
-
06:39
-
06:30
-
06:25
-
06:20
-
06:08
-
06:02
-
06:02
-
05:54
-
05:50
-
05:30
-
05:26
-
04:56
-
04:44
-
03:52