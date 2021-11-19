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Премьер-министр Квебека: я поговорю с Беттмэном о возвращении «Нордикс» в НХЛ

Премьер-министр Квебека: я поговорю с Беттмэном о возвращении «Нордикс» в НХЛ
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Премьер-министр Квебека Франсуа Лего сообщил, что в ближайшее время собирается встретиться с комиссионером Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэном, чтобы обсудить с ним вопрос возвращения в НХЛ клуба «Квебек Нордикс».

«Мы встретимся с Бэттмэном в ближайшие месяцы и обсудим данный вопрос. Необходимо посмотреть, кто готов инвестировать в данный процесс. У нас есть ледовая арена в Квебеке, которая уже построена. Мы находимся в процессе установления контакта с комиссионером. Мы ищем варианты для того, чтобы вернуть «Нордикс». Думаю, в Квебеке будет команда", — приводит слова Лего La Presse.

Отметим, что «Квебек» выступал в НХЛ с 1979 по 1995 годы. Лучший результат в НХЛ — выход в полуфинал Кубка Стэнли в 1982 и 1985 годах. Позже клуб переехал в Денвер, где получил название «Колорадо Эвеланш».

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