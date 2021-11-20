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Американский журналист: почему в «Миннесоте» нет переводчика для звезды НХЛ Капризова?

Американский журналист: почему в «Миннесоте» нет переводчика для звезды НХЛ Капризова?
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Журналист SKOR North Фил Маки в подкасте издания прокомментировал эпизод, произошедший на пресс-конференции после матча «Миннесоты» и «Далласа». Капризов отвечал на вопросы журналистов по-русски, в то время как его слова переводил человек, с которым была установлена связь по телефону.

Видео доступно в официальном твиттер-аккаунте «Миннесоты».

«(смеётся) Итак, у Капризова был переводчик. И с ним общались по громкой связи с помощью телефона, поднесённого к микрофону? То есть он работает удалённо? Почему в персонале «Миннесоты» нет своего переводчика для одной из главных звёзд НХЛ? Похоже, бюджет клуба на этом ограничивается (смеётся). Даже у бейсбольного клуба «Миннесота Твинс» был переводчик для японского игрока, который половину контракта провёл в фарм-клубе. Капризову платят $ 9 млн, неужели нельзя отстегнуть $ 50 тыс. на переводчика?» — сказал Маки в подкасте SKOR North.

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