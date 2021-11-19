Сыграл как суперзвезда! Капризов ответил на мощную критику лучшим матчем в карьере

Сегодняшний матч «Миннесоты» и «Далласа» получился примечательным по нескольким причинам. Во-первых, в штат хоккея впервые после выкупа контракта в «Уайлд» приехал Райан Сутер, который с этого сезона защищает практически идентичные цвета «Старз». Несмотря на то что расставание получилось не самым приятным, опытнейший защитник, бывший «дикарём» на протяжении девяти лет, с теплом вспомнил о времени, проведённом в «Миннесоте»: «Горжусь своим периодом здесь. Думаю, мы (с Заком Паризе) многое сделали для этого города и организации. Но это бизнес. Такое случается. Говорю всем, что это будет обычная игра, но в то же время будет много эмоций. Здесь так много близких друзей, которые теперь стали для меня соперниками. Но это будет интересно».

В середине первого периода во время паузы Райан получил свою порцию оваций – «Уайлд» подготовили специальный ролик, посвящённый Сутеру, а зрители, собравшиеся в «Эксел Энерджи-центре», на ногах приветствовали 36-летнего защитника.

Во-вторых, в этой игре состоялась первая встреча двух лучших новичков предыдущего сезона – Кирилла Капризова и Джейсона Робертсона. Оба в этой регулярке продолжают играть так же результативно, как и в минувшей. У Капризова к стартовому вбрасыванию было 11 (3+8) очков в 15 матчах, у Робертсона – девять (3+6) в восьми. Однако Кирилла продолжают критиковать в Северной Америке, и вслед за негативными комментариями журналистов главный тренер Дин Эвасон перевёл россиянина из привычного звена с Матсом Цуккарелло и Йоэлем Эрикссоном Эком в номинально третье сочетание с Фредериком Годро и Виктором Раском.

Два главных претендента на «Колдер» по итогам сезона-2020/2021 буквально столкнулись лицом к лицу спустя минуту после чествования Сутера. Кирилл на ровном месте потерял равновесие и упал прямо в ноги Робертсону. Капризов медленно возвращался на скамейку, но серьёзно не пострадал и вскоре вернулся на лёд.

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Меньше чем через минуту после столкновения «Миннесота» открыла счёт. Форвард Рем Питлик, в недавнем матче с «Сиэтлом» забросивший свою первую шайбу в НХЛ и в той же игре оформивший хет-трик, отличился четвёртым голом, пробив Антона Худобина. А за пять минут до конца периода то же самое сделал и Капризов. Незадолго до этого «дикари» провели две минуты в меньшинстве, из-за чего звенья команды немного перемешались и на время в равных составах воссоединилась связка Кирилла с Цуккарелло. Норвежец из правого круга вбрасывания нашёл забытого на дальней штанге 97-го номера, которому оставалось только попасть в пустые ворота.

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Во второй двадцатиминутке Капризов вновь был на виду. Отличиться результативными действиями ему не удалось, однако он частенько создавал моменты для партнёров и даже блеснул роскошным дриблингом. Тем не менее в единственной заброшенной шайбе «дикарей» во втором периоде он не принял абсолютно никакого участия. Защитник Алекс Голигоски неожиданно включил знаменитый дриблинг Арбелоа, оторвался от Тайлера Сегина, объехал ворота и попытался застать врасплох Худобина. Антон справился с броском Голигоски, но на добивании первым оказался Райан Хартман – слишком беспечно на своём пятачке сыграл Йон Клингберг.

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В начале заключительной трети «Даллас» постарался надавить на соперника. «Звёздам» даже удалось забить – голом отличился Якоб Петерсон. Однако «Миннесота» быстро восстановила, а затем и увеличила преимущество. Сперва к голевой передаче Алекс Голигоски прибавил точный бросок (правда, не без помощи рикошета), а спустя полторы минуты Капризов к точному броску прибавил голевую передачу. Да ещё какую! Кирилл ушёл от Клингберга и Сегина и, находясь в «офисе» Гретцки, с разворота отправил шайбу на пятачок, где полученным шансом с удовольствием воспользовался Годро.

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Но Кирилл на этом не остановился! На 14-й минуте периода он ещё два раза ассистировал партнёрам – Цуккарелло и Раску. При этом за полминуты до гола Матса Джейми Бенн затолкал шайбу в ворота Кэма Тальбо.

Капризов же довёл количество очков в матче до четырёх – и это его лучший показатель в североамериканской карьере!

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Пожалуй, лучше ответа критикам, которые говорили, что ему «плевать на всё», не придумаешь – сегодня он действительно сыграл как суперзвезда и помог команде разгромить казавшийся совсем беспомощным «Даллас». Если Кирилл продолжит в том же духе, то никаких вопросов к нему больше не будет.