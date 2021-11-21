Овечкин превзошёл достижение Брендана Шенахана для крайних нападающих в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».
Российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин стал автором двух заброшенных шайб, а также отдал голевую передачу. Всего на счету 36-летнего форварда 655 очков в 611 выездных матчах за карьеру в НХЛ.
Овечкин обошёл по данному показателю для крайних форвардов Брендана Шенахана, набравшего 654 балла в 763 гостевых встречах в лиге.
На первом месте по числу набранных очков в выездных встречах среди крайних нападающих Яромир Ягр (855 очков, 854 матча), второй — Горди Хоу (778 очков, 883 игры), на третьей строчке — Марк Рекки (702 балла, 822 матча).
- 21 ноября 2021
-
16:13
-
15:39
-
15:16
-
15:01
-
14:59
-
14:37
-
14:22
-
13:47
-
13:19
-
12:59
-
12:31
-
12:06
-
11:50
-
11:15
-
10:59
-
10:46
-
10:21
-
10:20
-
09:57
-
09:36
-
09:22
-
09:09
-
08:47
-
08:35
-
08:17
-
07:55
-
07:35
-
07:30
-
07:20
-
07:14
-
07:08
-
07:05
-
06:56
-
06:52
-
06:46