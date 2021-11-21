Овечкин превзошёл достижение Брендана Шенахана для крайних нападающих в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр».



Российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин стал автором двух заброшенных шайб, а также отдал голевую передачу. Всего на счету 36-летнего форварда 655 очков в 611 выездных матчах за карьеру в НХЛ.



Овечкин обошёл по данному показателю для крайних форвардов Брендана Шенахана, набравшего 654 балла в 763 гостевых встречах в лиге.



На первом месте по числу набранных очков в выездных встречах среди крайних нападающих Яромир Ягр (855 очков, 854 матча), второй — Горди Хоу (778 очков, 883 игры), на третьей строчке — Марк Рекки (702 балла, 822 матча).