ЦСКА забросил три шайбы за девять минут в матче со СКА

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются ЦСКА и СКА. На 13-й минуте встречи счёт 3:0 в пользу хозяев.



В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились: на второй минуте форвард Сергей Плотников, на седьмой — нападающий Сергей Андронов, и на 9-й отметился шайбой форвард Михаил Григоренко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА совершил замену голкипера после трёх пропущенных шайб: вместо Ларса Юханссона на льду появился 21-летний вратарь Дмитрий Николаев, для которого этот матч стал дебютным в КХЛ.