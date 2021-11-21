Третьяк: дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. От лиги идёт много тревожных сигналов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о поездке главного тренера сборной России Алексея Жамнова в Северную Америку, а также о вероятности участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх — 2022.
«Алексей Жамнов вернулся из Северной Америки, где переговорил с нашими игроками. И я так ездил в своё время. Для хоккеистов важно это внимание, ценят это личное общение. Дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. Много больных сейчас, переносы матчей идут, так что много тревожных сигналов.
Ещё я знаю, что профсоюзу игроков НХЛ не очень нравятся правила пребывания в Китае. Там же очень суровые ограничения, и они пугают НХЛ. Надеемся, что они приедут, но если всё так будет продолжаться… Это будет сложно», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».
- 21 ноября 2021
-
22:38
-
22:30
-
22:21
-
22:13
-
21:54
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:53
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:27
-
20:21
-
20:02
-
19:58
-
19:49
-
19:46
-
19:28
-
19:14
-
18:56
-
18:51
-
18:25
-
18:10
-
17:57
-
17:55
-
17:45
-
17:39
-
17:18