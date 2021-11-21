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Третьяк: дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. От лиги идёт много тревожных сигналов

Третьяк: дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. От лиги идёт много тревожных сигналов
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о поездке главного тренера сборной России Алексея Жамнова в Северную Америку, а также о вероятности участия игроков из НХЛ в Олимпийских играх — 2022.

«Алексей Жамнов вернулся из Северной Америки, где переговорил с нашими игроками. И я так ездил в своё время. Для хоккеистов важно это внимание, ценят это личное общение. Дай бог, чтобы игроки НХЛ приехали в Пекин. Много больных сейчас, переносы матчей идут, так что много тревожных сигналов.

Ещё я знаю, что профсоюзу игроков НХЛ не очень нравятся правила пребывания в Китае. Там же очень суровые ограничения, и они пугают НХЛ. Надеемся, что они приедут, но если всё так будет продолжаться… Это будет сложно», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

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