Мартемьянов: «Сибирь» не дала мастеровитым форвардам «Динамо» Мн забивать в меньшинстве

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1, бул.).
«Хотелось бы поблагодарить команду за проявленный характер, много сил и эмоций мы отдали в прошлой встрече. По матчу – равная игра, боевая. Сейчас все бьются за место под солнцем, всем нужны очки. По напряжению серьёзная была игра. Парни проявили волю к победе, и мы вытащили матч.
В прошлом матче играл Красоткин, сегодня Сятери. Это плановая замена? Да. У нас хорошая вратарская бригада на данном этапе чемпионата, не сомневаемся ни в одном, ни в другом, но всё-таки Харри номер один. Но когда играет Антон, у нас нет сомнений, что мы будем играть на победу. Вратарям, да и вообще своим игрокам я доверяю.
Разобрали хорошо и парни сыграли очень ответственно. Я считаю, что в компоненте удалений мы добавляем. В начале сезона не шло, сейчас наладили игру в обороне, в плане «4 на 5» неплохо идёт. Молодцы парни, правильно играли, не дали мастеровитым нападающим Минска забивать в пустые», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Сибири».
- 21 ноября 2021
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