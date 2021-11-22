«Йокерит» заключил контракт с экс-игроком «Адмирала» Виталием Меньшиковым

Финский «Йокерит» на официальном сайте сообщил о подписании двухстороннего контракта с российским защитником Виталием Меньшиковым до конца сезона. Хоккеист стал пятым россиянином в истории клуба.
Напомним, текущий чемпионат КХЛ защитник начал в «Адмирале» из Владивостока, а в середине октября расторг контракт с клубом.
Сообщается, что игрок присоединится к команде в понедельник после встречи «Йокерита» со «Спартаком» и будет готовиться к матчу с ярославским «Локомотивом». Он будет выступать под 41-м номером.
В текущем сезоне на счету Меньшикова пять игр, в которых он набрал два очка за результативные передачи.
«Меньшиков – надёжный защитник с большой боевой мощью. У него отличный командный характер. Мы уверены, что он поможет нашей команде по мере продвижения сезона к важнейшим играм весны», – цитирует генерального менеджера клуба Яри Курри официальный сайт «Йокерита».
- 22 ноября 2021
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