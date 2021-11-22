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Меньшиков стал первым россиянином в «Йокерите» за последние 21 год

Меньшиков стал первым россиянином в «Йокерите» за последние 21 год
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Финский «Йокерит» на официальном сайте сообщил о подписании двухстороннего контракта с российским защитником Виталием Меньшиковым до конца сезона. Хоккеист стал пятым россиянином в истории клуба и первым за последние 21 год.

Последним российским хоккеистом, выступавшим за финнов, был Дмитрий Квартальнов, который покинул команду в 2000 году.

Напомним, текущий чемпионат КХЛ защитник начал в «Адмирале» из Владивостока, а в середине октября расторг контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что игрок присоединится к команде в понедельник после встречи «Йокерита» со «Спартаком» и будет готовиться к матчу с ярославским «Локомотивом». Он будет выступать под 41-м номером.

В текущем сезоне на счету Меньшикова пять игр, в которых он набрал два очка за результативные передачи.

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