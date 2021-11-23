Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Оттаву»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.



В составе победителей забивали россиянин Валерий Ничушкин, Кейл Макар (дубль), Девон Тэйвз, Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Назем Кадри. У гостей отметились россиянин Артём Зуб, Зак Сэнфорд (дважды), Ласси Томсон и Джош Норрис.



«Колорадо» одержал пятую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Ванкувер Кэнакс» дважды (7:1 и 4:2), «Сан-Хосе Шаркс» (6:2) и «Сиэтл Кракен» (7:3).



Для «Оттавы» поражение стало вторым подряд. В прошлом матче команда уступила «Калгари Флэймз» со счётом 0:4.