Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Оттаву»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.
В составе победителей забивали россиянин Валерий Ничушкин, Кейл Макар (дубль), Девон Тэйвз, Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Назем Кадри. У гостей отметились россиянин Артём Зуб, Зак Сэнфорд (дважды), Ласси Томсон и Джош Норрис.
«Колорадо» одержал пятую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Ванкувер Кэнакс» дважды (7:1 и 4:2), «Сан-Хосе Шаркс» (6:2) и «Сиэтл Кракен» (7:3).
Для «Оттавы» поражение стало вторым подряд. В прошлом матче команда уступила «Калгари Флэймз» со счётом 0:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ничушкин (Кадри, Бураковски) – 00:50' (5x5) 1:1 Томсон (Дель Зотто, Тирни) – 12:53' (5x4) 2:1 Макар (Ландеског) – 13:11' (5x5) 2:2 Зуб (Ткачук) – 19:14' (5x5) 3:2 Тэйвз (Бураковски, Кадри) – 33:44' (5x5) 3:3 Сэнфорд (Эннис) – 36:33' (5x5) 3:4 Норрис (Штюцле, Браун) – 41:03' (5x4) 4:4 Макар – 42:45' (5x5) 4:5 Сэнфорд (Ткачук, Шоу) – 45:00' (5x5) 5:5 Рантанен (Бураковски, Кадри) – 49:08' (5x4) 6:5 Ньюхук (О'Коннор) – 58:27' (5x5) 7:5 Кадри (Тэйвз) – 59:48' (en)
Комментарии
- 23 ноября 2021
-
07:27
-
07:15
-
07:02
-
06:52
-
06:13
-
05:38
-
04:18
-
00:00
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:27
-
23:18
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:01
-
21:56
-
21:46
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:50
-
19:46
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
18:50
-
18:38
-
18:14
Партнерский контент