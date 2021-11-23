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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Оттаву»

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Оттаву»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

В составе победителей забивали россиянин Валерий Ничушкин, Кейл Макар (дубль), Девон Тэйвз, Микко Рантанен, Алекс Ньюхук и Назем Кадри. У гостей отметились россиянин Артём Зуб, Зак Сэнфорд (дважды), Ласси Томсон и Джош Норрис.

«Колорадо» одержал пятую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Ванкувер Кэнакс» дважды (7:1 и 4:2), «Сан-Хосе Шаркс» (6:2) и «Сиэтл Кракен» (7:3).

Для «Оттавы» поражение стало вторым подряд. В прошлом матче команда уступила «Калгари Флэймз» со счётом 0:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ничушкин (Кадри, Бураковски) – 00:50' (5x5)   1:1 Томсон (Дель Зотто, Тирни) – 12:53' (5x4)   2:1 Макар (Ландеског) – 13:11' (5x5)   2:2 Зуб (Ткачук) – 19:14' (5x5)   3:2 Тэйвз (Бураковски, Кадри) – 33:44' (5x5)   3:3 Сэнфорд (Эннис) – 36:33' (5x5)   3:4 Норрис (Штюцле, Браун) – 41:03' (5x4)   4:4 Макар – 42:45' (5x5)   4:5 Сэнфорд (Ткачук, Шоу) – 45:00' (5x5)   5:5 Рантанен (Бураковски, Кадри) – 49:08' (5x4)   6:5 Ньюхук (О'Коннор) – 58:27' (5x5)   7:5 Кадри (Тэйвз) – 59:48' (en)
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