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Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Эдмонтон»

Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Эдмонтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали россиянин Денис Гурьянов, Джейсон Робертсон, Роопе Хинц и Люк Гленденинг. У гостей заброшенной шайбой отметился Райан Маклауд. На счету российского нападающего Александра Радулова одна результативная передача.

«Даллас» одержал вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.

Для «Эдмонтона» это первое поражение за последние три матча. В прошлых играх команда победила «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2, а до этого матча они одолели «Виннипег Джетс» (2:1 в серии послематчевых буллитов).

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хинц (А. Радулов, Клингберг) – 10:59' (5x4)   2:0 Робертсон (Хинц, Клингберг) – 15:59' (5x4)   3:0 Гурьянов (Клингберг, Хейсканен) – 29:27' (5x5)   3:1 Маклауд (Драйзайтль, Пульюярви) – 30:35' (5x5)   4:1 Гленденинг (Сутер, Кивиранта) – 48:19' (5x5)
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