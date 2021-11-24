Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Эдмонтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали россиянин Денис Гурьянов, Джейсон Робертсон, Роопе Хинц и Люк Гленденинг. У гостей заброшенной шайбой отметился Райан Маклауд. На счету российского нападающего Александра Радулова одна результативная передача.
«Даллас» одержал вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.
Для «Эдмонтона» это первое поражение за последние три матча. В прошлых играх команда победила «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2, а до этого матча они одолели «Виннипег Джетс» (2:1 в серии послематчевых буллитов).
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