Гол Гурьянова помог «Далласу» победить «Эдмонтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей забивали россиянин Денис Гурьянов, Джейсон Робертсон, Роопе Хинц и Люк Гленденинг. У гостей заброшенной шайбой отметился Райан Маклауд. На счету российского нападающего Александра Радулова одна результативная передача.



«Даллас» одержал вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.



Для «Эдмонтона» это первое поражение за последние три матча. В прошлых играх команда победила «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2, а до этого матча они одолели «Виннипег Джетс» (2:1 в серии послематчевых буллитов).