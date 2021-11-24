Василевский оформил первый шат-аут в этом сезоне НХЛ, отразив 34 броска в матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский первый раз в текущем сезоне НХЛ отстоял на ноль. Вратарь отразил 34 броска и стал первой звездой матча.
В этом сезоне Василевский провёл 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отражённых бросков.
Всего в НХЛ у вратаря 317 игр, в которых он пропустит 770 шайб.
«Тампа» одержала вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» в серии послематчевых буллитов (5:4).
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
- 24 ноября 2021
-
08:22
-
07:54
-
07:37
-
07:26
-
07:11
-
06:07
-
05:46
-
04:12
-
00:00
- 23 ноября 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
22:50
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:22
-
21:00
-
20:54
-
20:24
-
20:06
-
20:03
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:35
-
18:23