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Василевский оформил первый шат-аут в этом сезоне НХЛ, отразив 34 броска в матче

Василевский оформил первый шат-аут в этом сезоне НХЛ, отразив 34 броска в матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский первый раз в текущем сезоне НХЛ отстоял на ноль. Вратарь отразил 34 броска и стал первой звездой матча.

В этом сезоне Василевский провёл 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отражённых бросков.

Всего в НХЛ у вратаря 317 игр, в которых он пропустит 770 шайб.

«Тампа» одержала вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» в серии послематчевых буллитов (5:4).

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