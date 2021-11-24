Василевский оформил первый шат-аут в этом сезоне НХЛ, отразив 34 броска в матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский первый раз в текущем сезоне НХЛ отстоял на ноль. Вратарь отразил 34 броска и стал первой звездой матча.



В этом сезоне Василевский провёл 15 матчей, в которых пропустил 34 шайбы при 92,4 процента отражённых бросков.



Всего в НХЛ у вратаря 317 игр, в которых он пропустит 770 шайб.



«Тампа» одержала вторую победу подряд. До этого команда выигрывала у «Миннесоты Уйалд» в серии послематчевых буллитов (5:4).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».