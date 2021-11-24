Василевский – скала! Убрал ноль из статистики и помог «Тампе» установить рекорд

25-летний голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский выдал для самого себя довольно средний старт регулярного чемпионата НХЛ. Достаточно сказать, что в первых 14 матчах сезона российский вратарь ни разу не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, да и остальные статистические показатели Андрея оставляли желать много лучшего. Нет, иногда Василевский включал режим бога и тащил на уровне образцов чемпионских плей-офф, как это произошло в игре с «Каролиной», когда даже потеря лезвия не помешало ему отбиться при игре «три на пять», но в целом Андрей играл крайне средне.

В последнем матче с «Нью-Джерси» (3:5) Андрей пропустил четыре гола после 26 бросков, во второй раз в сезоне пропустив четыре шайбы в матче, а поражение стало для него уже шестым в текущей регулярке. Восемь побед при шести поражениях явно не соответствовали амбициям и уровню мастерства российского голкипера. И в матче с «Филадельфией» воспитанник уфимского хоккея сполна реабилитировался за прошлую неудачу.

Уже на третьей минуте хозяева «Амали-Арены» открыли счёт в матче благодаря точному броску американского защитника Зака Богосяна. Забегая вперёд, сразу заметим, что этот гол оказался единственным в матче, в котором не принял участие капитан «молний» Стивен Стэмкос, ставший одним из главных действующих лиц в этой встрече. После пропущенной шайбы «лётчики» завладели инициативой и обрушили град позиционных атак на владения Василевского, но Андрей действовал выше всяких похвал. По итогам первого периода, статистика бросков фиксировала двухкратное превосходство «Филадельфии» – 12:6, но счёт на табло был в пользу «Тампы».

«Василевский лишил «Филадельфию» любых шансов забить. Удержал команду в начале матча, когда соперник организовал погоню», — констатировал обозреватель The Athletic Джо Смит.

Ключевое же ускорение игроки «Лайтнинг» совершили во втором периоде, когда за дело взялся Стэмкос. Сначала канадский форвард отличился самостоятельно, а затем отметился результативной передачей в эпизоде с голом Кори Перри, который забросил свою первую шайбу в составе «Тампы». Обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс», двукратный олимпийский чемпион (2010 и 2014) и чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады забил первый гол в НХЛ после перехода в стан действующего чемпиона НХЛ.

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Окончательно последние вопросы о победителе матча в середине третьего периода снял Алекс Барре-Буле, воспользовавшийся передачей в исполнении Стэмкоса и в четвёртый раз в матче заставивший капитулировать Картера Харта. Главной интригой оставшегося времени матча являлся ответ на вопрос – сумеет ли Василевский оформить первый шат-аут в нынешнем сезоне НХЛ. Он сумев, завершив встречу с 34 отражёнными бросками и став первой звездой встречи.

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«Это сухарь Большого кота? Да, это сухарь Большого кота», — констатировала пресс-служба «Тампы» в официальном «твиттере» команды, когда прозвучала финальная сирена.

Василевский оказался неприступной крепостью для «Филадельфии» в сегодняшнем матче. И стоит заметить, именно с «лётчиками» подобное происходит чаще всего в НХЛ. «Флайерз» являются постоянным клиентом для подопечных Джона Купера. Эта победа стала для «молний» девятой кряду над «Филадельфией», что является новым клубным рекордом в НХЛ. «Тампа» никогда в своей истории ранее не выигрывала девять матчей подряд ни у одного соперника в североамериканской лиге, и вот теперь такая серия появилась в активе «молний».

Что касается Василевского, то он в 27-й за карьеру сыграл на ноль в регулярных чемпионатах НХЛ. С момента своего появления в лиге Андрей занимает четвёртое место по шат-аутам, уступая только Марку-Андре Флёри (40), Туукке Раску (29) и Пекке Ринне (28). При этом Ринне уже закончил свою карьеру, а Раск на данный момент находится в статусе свободного агента. Таким образом, уже в самое ближайшее время Андрей способен значительно продвинуться в данном рейтинге.