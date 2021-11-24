Ковальчук показал тренировку с Малкиным

Менеджер сборной России по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук показал тренировку с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным, который восстанавливается после травмы. Видео с тренировкой Ковальчук опубликовал в «сториз» в «Инстаграме».

Напомним, что перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Сейчас хоккеист восстанавливается после травмы и уже приступил к индивидуальным тренировкам на льду. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.

После 18 матчей «Питтсбург» с 20 баллами занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.