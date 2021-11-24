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«Северсталь» всухую уверенно обыграла ЦСКА

«Северсталь» всухую уверенно обыграла ЦСКА
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кодола (Пресс, Тимашов) – 16:28' (5x4)   2:0 Лишка (Кодола, Хохлов) – 39:47' (5x4)   3:0 Моисеев (Думбадзе) – 56:35' (5x5)

На 17-й минуте Владислав Кодола вывел череповчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Робин Пресс и Николай Тимашов. Под занавес второго периода Адам Лишка реализовал численное большинство, увеличив преимущество «Северстали». Третий гол забил Дмитрий Моисеев. Шат-аут оформил Владислав Подъяпольский, отразивший 21 бросок.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 26 ноября в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». «Северсталь» 27 ноября примет нижегородское «Торпедо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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