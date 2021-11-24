«Северсталь» всухую уверенно обыграла ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

На 17-й минуте Владислав Кодола вывел череповчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Робин Пресс и Николай Тимашов. Под занавес второго периода Адам Лишка реализовал численное большинство, увеличив преимущество «Северстали». Третий гол забил Дмитрий Моисеев. Шат-аут оформил Владислав Подъяпольский, отразивший 21 бросок.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 26 ноября в Хельсинки сыграет с «Йокеритом». «Северсталь» 27 ноября примет нижегородское «Торпедо».